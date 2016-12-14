Дутерте: я лично патрулировал улицы и убивал преступников

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что лично убивал подозреваемых в преступлениях в то время, когда был мэром Давао.

«В Давао я делал это лично, просто чтобы показать полицейским, что если я могу это сделать, почему этого не могут сделать они. Я ездил на мотоцикле по Давао и патрулировал улицы. Я на самом деле искал какую-нибудь стычку, чтобы убить кого-нибудь», — приводит его слова AFP.

Глава государства также отметил, что не намерен прекращать кампанию против наркотиков, передает «Федеральное агентство новостей».



Дутерте занимал пост мэра Давао в течении семи сроков — на протяжении 22 лет. В мае 2016 года Дутерте стал президентом Филиппин. Он выступает за полномасштабную борьбу с наркоторговлей и наркоманами. По информации полиции, в стране были убиты около 3 тыс. человек, связанных с наркотиками.

Мировые лидеры неоднократно осуждали методы Дутерте в борьбе наркотрафиком. ООН призывала власти Филиппин прекратить беспорядочные убийства подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.