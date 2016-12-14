Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Пострадавшие от взрыва в Советской Гавани получат компенсации

Предварительный ущерб от разрушений оценивается в 20–22 млн рублей

Жильцы дома, пострадавшие от взрыва газа в Советской Гавани, получат материальную помощь. Выплаты компенсаций начнутся уже на следующей неделе. В настоящий момент строители демонтируют поврежденные перекрытия четвертого этажа. В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется дальнейшим ремонтом поврежденного здания.

Предварительный ущерб, включающий расходы по ликвидации последствий взрыва, восстановлению конструкции дома, а также выплату компенсаций, администрация района оценила в 20-22 млн рублей. Пострадавшими в доме, у которых повреждено имущество, числятся 75 человек. Специальная комиссия продолжает подсчет ущерба. Всего проверено 73 квартиры, сообщает ИА AmurMedia.

Кроме того, врачам предстоит провести экспертизу и установить тяжесть полученных людьми травм, что станет основанием для выплат. Если здоровью человека причинен легкий вред, пострадавший сможет получить 200 тыс. рублей. Если травмы окажутся тяжелыми или средней степени тяжести, то гражданину выплатят 400 тыс. рублей.

Напомним, взрыв бытового газа произошел 7 декабря в пятиэтажном жилом доме, в подъезде дома обрушились верхние перекрытия. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Ранее одна из пострадавших скончалась от сильных ожогов. В настоящий момент в больнице находятся три человека.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Пострадавшие от взрыва в Советской Гавани получат компенсации

Предварительный ущерб от разрушений оценивается в 20–22 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке