Пострадавшие от взрыва в Советской Гавани получат компенсации

Жильцы дома, пострадавшие от взрыва газа в Советской Гавани, получат материальную помощь. Выплаты компенсаций начнутся уже на следующей неделе. В настоящий момент строители демонтируют поврежденные перекрытия четвертого этажа. В ближайшее время будет определен подрядчик, который займется дальнейшим ремонтом поврежденного здания.

Предварительный ущерб, включающий расходы по ликвидации последствий взрыва, восстановлению конструкции дома, а также выплату компенсаций, администрация района оценила в 20-22 млн рублей. Пострадавшими в доме, у которых повреждено имущество, числятся 75 человек. Специальная комиссия продолжает подсчет ущерба. Всего проверено 73 квартиры, сообщает ИА AmurMedia.

Кроме того, врачам предстоит провести экспертизу и установить тяжесть полученных людьми травм, что станет основанием для выплат. Если здоровью человека причинен легкий вред, пострадавший сможет получить 200 тыс. рублей. Если травмы окажутся тяжелыми или средней степени тяжести, то гражданину выплатят 400 тыс. рублей.

Напомним, взрыв бытового газа произошел 7 декабря в пятиэтажном жилом доме, в подъезде дома обрушились верхние перекрытия. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Ранее одна из пострадавших скончалась от сильных ожогов. В настоящий момент в больнице находятся три человека.