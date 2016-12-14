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«Нафтогаз» заявил о «плане Б» в случае проигрыша по иску «Газпрома»

Руководитель компании не стал раскрывать сути планируемых действий

Украинская компания «Нафтогаз» в случае проигрыша в арбитражном суде Стокгольма будет обязана выплатить российскому «Газпрому» $38 млрд. Как заявил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев, сумма является неподъемной для компании.

«Если «Газпром» сможет выиграть суд по иску о поставках газа из РФ на Украину, «Нафтогаз» должен будет компенсировать $38 млрд», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на «24 канал».

Коболев добавил, что на случай проигрыша у Киева есть «план Б», однако не раскрыл его суть.

Глава «Нафтогаза» также отметил, что в компании оценивают перспективы продажи национальной газотранспортной системы, однако сомневаются, что потенциальный покупатель будет готов заплатить запрашиваемую цену — $30 млрд.

«Газпром» подал иск в июне 2015 года. Российская сторона потребовала деньги за поставки газа по принципу «бери или плати» и возврата задолженности за 2013–2014 годы, которую власти Украины не признают.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

«Нафтогаз» заявил о «плане Б» в случае проигрыша по иску «Газпрома»

Руководитель компании не стал раскрывать сути планируемых действий

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