В Пскове гражданина Литвы приговорили к 9 годам тюрьмы

Псковская прокуратура поддержала обвинения в адрес гражданина Литвы в контрабанде наркотиков.



Ранее суд признал 60-летнего литовца виновным в попытке ввоза на российскую территорию 28 кг наркотиков.



Как установило следствие, в феврале иностранец перевез через таможенную границу крупную партию таблеток. Для этого он использовал тайник в заднем бампере своего автомобиля.



Его задержали на таможенном посту в Пыталовском районе Псковской области, напоминает Псковская лента новостей.



Теперь гражданин Литвы приговорен к 9,6 года тюремного заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

