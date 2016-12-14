В Пскове гражданина Литвы приговорили к 9 годам тюрьмы

Его обвиняют в контрабанде 28 кг таблеток
Псковская прокуратура поддержала обвинения в адрес гражданина Литвы в контрабанде наркотиков.
Ранее суд признал 60-летнего литовца виновным в попытке ввоза на российскую территорию 28 кг наркотиков.
Как установило следствие, в феврале иностранец перевез через таможенную границу крупную партию таблеток. Для этого он использовал тайник в заднем бампере своего автомобиля.
Его задержали на таможенном посту в Пыталовском районе Псковской области, напоминает Псковская лента новостей.
Теперь гражданин Литвы приговорен к 9,6 года тюремного заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.