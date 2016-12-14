Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Пскове гражданина Литвы приговорили к 9 годам тюрьмы

Его обвиняют в контрабанде 28 кг таблеток

Псковская прокуратура поддержала обвинения в адрес гражданина Литвы в контрабанде наркотиков.

Ранее суд признал 60-летнего литовца виновным в попытке ввоза на российскую территорию 28 кг наркотиков.

Как установило следствие, в феврале иностранец перевез через таможенную границу крупную партию таблеток. Для этого он использовал тайник в заднем бампере своего автомобиля.

Его задержали на таможенном посту в Пыталовском районе Псковской области, напоминает Псковская лента новостей.

Теперь гражданин Литвы приговорен к 9,6 года тюремного заключения в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Пскове гражданина Литвы приговорили к 9 годам тюрьмы

Его обвиняют в контрабанде 28 кг таблеток

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке