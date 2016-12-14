Последнее в году: суперлуние глазами пользователей соцсетей

В ночь на 14 декабря жители планеты могли увидеть Луну на очень близком расстоянии последний раз в этом году
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В ночь на 14 декабря Луна приблизилась к Земле на самое близкое расстояние за весь 2016 год. Это суперлуние стало третьим и последним в уходящем году. Каким увидели его пользователи социальных сетей в Москве, регионах России и по всему миру — в подборке «Известий».
В Москве это необычное явление совпало со снегопадом, поэтому большинство жителей столицы смогли наблюдать лишь смутные очертания Луны в обрамлении заснеженных ветвей деревьев:
Впрочем, обладателям более совершенной техники удалось запечатлеть Луну во всех подробностях даже в снежную московскую погоду:
Кому-то это удалось даже очень хорошо:
И тем не менее жителям многих регионов России повезло намного больше. В социальных сетях, например, можно найти живописные фотографии из Омска:
И Старого Оскола:
А также экзотические фотографии из самых разных уголков мира. Например, из Рима:
Или Сан-Диего:
В следующем, 2017 году, по словам ученых, суперлуние произойдет всего один раз — 3 декабря.