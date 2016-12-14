Последнее в году: суперлуние глазами пользователей соцсетей

В ночь на 14 декабря Луна приблизилась к Земле на самое близкое расстояние за весь 2016 год. Это суперлуние стало третьим и последним в уходящем году. Каким увидели его пользователи социальных сетей в Москве, регионах России и по всему миру — в подборке «Известий».

В Москве это необычное явление совпало со снегопадом, поэтому большинство жителей столицы смогли наблюдать лишь смутные очертания Луны в обрамлении заснеженных ветвей деревьев:



Впрочем, обладателям более совершенной техники удалось запечатлеть Луну во всех подробностях даже в снежную московскую погоду:



Сегодняшняя луна в Измайлово #луна #moon #суперлуние Фото опубликовано Dmitry Belov (@arlandino) Дек 13 2016 в 1:08 PST

Кому-то это удалось даже очень хорошо:



Вчерашнее #суперлуние Фото опубликовано @btkpav Дек 13 2016 в 10:04 PST

И тем не менее жителям многих регионов России повезло намного больше. В социальных сетях, например, можно найти живописные фотографии из Омска:



Вот такая красота в 8:27 утра,нереально большая и красивая Луна #суперлуние #красота #раннееутро #природноеявление Фото опубликовано @nastenam1983 Дек 13 2016 в 7:34 PST

И Старого Оскола:



А также экзотические фотографии из самых разных уголков мира. Например, из Рима:



Или Сан-Диего:

В следующем, 2017 году, по словам ученых, суперлуние произойдет всего один раз — 3 декабря.