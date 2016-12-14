Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Вагоны-автомобилевозы появятся в Заполярье

Они будут курсировать в составах пассажирских поездов

В Заполярье в составах пассажирских поездов дальнего следования появятся вагоны для автомобилей.

Эта услуга уже существует на некоторых направлениях. В ближайшее время она появится и в Воркуте, сообщает ИА «Комиинформ».

Стоимость перевозки автомобилей конкретно для Воркуты пока неизвестна.

Доставить автомобиль из Санкт-Петербурга в Адлер можно примерно за 8 тыс. рублей, а из Москвы в Петрозаводск — примерно за 5 тыс.

Сейчас готовятся к открытию еще несколько направлений, по которым будут курсировать автомобилевозы. Речь идет о Ростове, Анапе и Казани.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Вагоны-автомобилевозы появятся в Заполярье

Они будут курсировать в составах пассажирских поездов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке