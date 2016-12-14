Вагоны-автомобилевозы появятся в Заполярье

В Заполярье в составах пассажирских поездов дальнего следования появятся вагоны для автомобилей.



Эта услуга уже существует на некоторых направлениях. В ближайшее время она появится и в Воркуте, сообщает ИА «Комиинформ».



Стоимость перевозки автомобилей конкретно для Воркуты пока неизвестна.



Доставить автомобиль из Санкт-Петербурга в Адлер можно примерно за 8 тыс. рублей, а из Москвы в Петрозаводск — примерно за 5 тыс.



Сейчас готовятся к открытию еще несколько направлений, по которым будут курсировать автомобилевозы. Речь идет о Ростове, Анапе и Казани.