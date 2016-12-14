Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Скончался режиссер-некрореалист Евгений Юфит на 56-м году в Петергофе

Его фильм «Папа, умер Дед Мороз» был удостоен Гран-при на кинофестивале в Римини

Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Даничев

В Петергофе на 56-м году жизни скончался  художник, режиссер-некрореалист и фотограф Евгений Юфит. Причины смерти не уточняются.

Юфит стажировался в 1980-х на киностудии «Ленфильм» у Александра Сокурова.

Первый полнометражный фильм Евгения Юфита «Папа, умер Дед Мороз», снятый в 1991 году, был удостоен Гран-при на кинофестивале в Римини.

Евгений Юфит — один из основателей российского «параллельного кино».

Юфит занимался также изобразительным искусством. Художественные работы и фотографии выставлялись в международных музеях современного искусства.

Работы Юфита представлены в государственных и частных коллекциях России и за границей: в Государственном Русском музее, нидерландском Киномузее, Нью-Йоркском и Московском музеях современного искусства, сообщает телеканал «360».

Евгений Юфит родился в Ленинграде 17 января 1961 года. Скончался деятель искусств 13 декабря 2016 года в Петергофе. 

Читайте также:

Джейн Биркин — английская бунтарка и сирена 1960-х

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Скончался режиссер-некрореалист Евгений Юфит на 56-м году в Петергофе

Скончался режиссер-некрореалист Евгений Юфит на 56-м году в ПетергофеЕго фильм «Папа, умер Дед Мороз» был удостоен Гран-при на кинофестивале в Римини

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке