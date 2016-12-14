Скончался режиссер-некрореалист Евгений Юфит на 56-м году в Петергофе

В Петергофе на 56-м году жизни скончался художник, режиссер-некрореалист и фотограф Евгений Юфит. Причины смерти не уточняются.

Юфит стажировался в 1980-х на киностудии «Ленфильм» у Александра Сокурова.



Первый полнометражный фильм Евгения Юфита «Папа, умер Дед Мороз», снятый в 1991 году, был удостоен Гран-при на кинофестивале в Римини.



Евгений Юфит — один из основателей российского «параллельного кино».

Юфит занимался также изобразительным искусством. Художественные работы и фотографии выставлялись в международных музеях современного искусства.



Работы Юфита представлены в государственных и частных коллекциях России и за границей: в Государственном Русском музее, нидерландском Киномузее, Нью-Йоркском и Московском музеях современного искусства, сообщает телеканал «360».

Евгений Юфит родился в Ленинграде 17 января 1961 года. Скончался деятель искусств 13 декабря 2016 года в Петергофе.