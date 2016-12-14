Плэтт вернулся в КХЛ ЦСКА

Нападающий сборной Белоруссии канадец Джефф Плэтт вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) ЦСКА. Хоккеист подписал контракт с клубом на 1,5 года — до конца сезона-2017/18. Об этом сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Летом 2016 года Плэтт подписал контракт со шведским клубом «Векше», однако в начале этой недели разорвал его. 31-летний форвард выступал за КХЛ за минское «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. За ЦСКА в прошлом сезоне он провел 67 матчей, где забросил 27 шайб и сделал 18 голевых передач. Всего в лиге он набрал 273 (148+125) очка в 438 матчах, сообщает «Спорт-Экспресс».

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