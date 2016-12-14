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В Поморье в этом году ледовые переправы заработают раньше обычного

Это связано с ранним ледоставом

Лед установился раньше времени на водоемах Архангельской области. По этой причине ледовые переправы будут открыты раньше срока.

Уже заработали 34 переправы из 43 существующих, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное правительство.

Власти рассчитывают, что все ледовые переправы откроются еще до Нового года. В этом году погода должна обеспечить нормальную транспортную доступность, — отметили агентству в дорожном агентстве «Архангельскавтодор».

Впрочем, в движение автотранспорта все же введены коррективы из-за погодных условий.

В частности, из-за подъема уровня воды у берегов две переправы решено было закрыть. Речь идет о протоке Курополка в Холмогорском районе и переправе Хорьково — причал Кузьмино через Северную Двину в Приморском районе.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Поморье в этом году ледовые переправы заработают раньше обычного

Это связано с ранним ледоставом

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