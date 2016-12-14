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СМИ узнали о покупке Гуцериевым сети «М.видео»

Группа «Сафмар» купит 57,7% крупнейшего в России ритейлера бытовой техники и электроники

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Бизнесмен Михаил Гуцериев покупает крупнейшего в России ритейлера бытовой техники и электроники «М.видео».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с условиями предстоящей сделки.

По данным агентства Bloomberg, подконтрольная Гуцериеву финансовая группа «Сафмар» приобретает 57,7% «М.видео» по цене $7 за акцию.

Напомним, 9 декабря стало известно, что группа «Сафмар» договорилась о покупке 100% акций сети магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо».

«М.видео» является крупнейшей в России розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники. Компания объединяет более 380 магазинов в 162 городах РФ.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

СМИ узнали о покупке Гуцериевым сети «М.видео»

СМИ узнали о покупке Гуцериевым сети «М.видео»Группа «Сафмар» купит 57,7% крупнейшего в России ритейлера бытовой техники и электроники

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