«Моана» сразится с «Изгоем»

Первую строчку бокс-офсиса кинопроката России за уикенд 8–11 декабря по-прежнему занимает мультфильм «Моана» — он принес 212 млн рублей за выходные при общих сборах 605 млн, сообщает портал «Кинодата».

— В этот уикенд «Моана» продолжила удерживать лидерство и по кассовым сборам, и по количеству зрителей, — рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко. — Маленькая диснеевская принцесса оказалась значительно сильнее других героев. Мы желаем этой замечательной ленте не только достичь рубежа в 1 млрд, но и превзойти его.

На втором месте — комедия «Новогодний корпоратив» с Дженнифер Энистон (140 млн рублей).

— Энистон зрители знают и любят как комедийную актрису. Во многом благодаря ее популярности фильм показывает впечатляющие результаты, — отмечает Глушко.

Третье место у военной драмы «Союзники» с участием Брэда Питта и Марийон Котияр — 60,5 млн при общих сборах 206 млн. На четвертом месте обосновалось фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» — 60 млн при общей кассе 1,388 млрд. Пятую позицию занимает драма «Землетрясение» — 57 млн при общих сборах 187 млн.

Отдельно стоит отметить успех драмы «28 панфиловцев» — 38 млн при общей прокатной кассе 358,5 млн. Поскольку производственный бюджет картины составляет 150 млн рублей, то ее уже можно считать прибыльной. Таким образом, «28 панфиловцев» стали 91-м подобным релизом за всю историю современного российского кино.

В грядущий уикенд на экраны выходит сразу восемь новых фильмов, и пятерка лидеров может кардинально поменяться.

— Все ждут премьеру «Изгой-один. Звездные войны: Истории»: эта франшиза обладает наибольшим числом фанатов за всю историю кино, — рассказал Ник Глушко. — Еще одно большое кино на предстоящей неделе — «Призрачная красота» с Уиллом Смитом, Эдвардом Нортоном, Кейт Уинслет и Хелен Миррен.