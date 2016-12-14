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В Амурской области появится копия Албазинского острога

С этой крепости в XVII веке началась история русских поселений в регионе

Масштабная выставка «Албазин — древняя столица Приамурья» откроется 20 декабря в Благовещенске. Посетители областного краеведческого музея смогут погулять по первой русской крепости на Амуре — Албазинскому острогу.

В XVII веке Албазин был хозяйственным, административным и культурным центром первопроходцев. Было основано более 20 первых русских поселений, которые в 1682 году вошли в состав Албазинского воеводства. На крепость часто нападали маньчжурские войска, но острог выстоял. По условиям Нерчинского договора 1689 года Албазин оказался за пределами русской территории и был разрушен.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», на выставке можно будет познакомиться с сохранившимися до наших дней артефактами XVII века, среди которых предметы быта, одежда, обувь, орудия труда, образцы вооружения казаков. Также посетители смогут совершить прогулку по копии Албазинского острога и стать очевидцами обороны крепости во время осады маньчжурскими войсками.

Выставка организована в рамках федеральной программы «Культура России» на 2016 год. Открытие экспозиции приурочено к празднованию Дня образования Амурской области.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Амурской области появится копия Албазинского острога

С этой крепости в XVII веке началась история русских поселений в регионе

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