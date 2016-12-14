Лавров назвал бесплодными посиделками переговоры с США по Сирии

Переговоры России и США по урегулированию в Сирии можно назвать бесплодными посиделками, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» в среду.

«Контакты сохраняются, но каждый раз, когда мы о чем-то договариваемся, американцы отруливают в сторону от уже достигнутых договоренностей. Так было в сентябре, так было в начале декабря», — сказал министр.

Лавров отметил, что Москва также поддерживает диалог со странами региона, в том числе — с Турцией, у которой есть контакты с боевиками и вооруженной оппозицией.

«Думаю, этот канал может стать более эффективным, нежели наши уже многомесячные бесплодные посиделки с американскими коллегами», — сказал он.

Как ранее сообщил российский Центр по примирению, правительственная армия в Сирии к настоящему моменту контролирует более 98% территории Алеппо.