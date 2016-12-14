Нижегородскую больницу засудили за смерть женщины после родов

В Нижегородской области родственники роженицы отсудили у ЦРБ 1 млн 100 тыс. рублей.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона, речь шла о случае, произошедшем в апреле 2003 года.



Пациентка акушерско-гинекологического отделения Сокольской центральной районной больницы умерла на пятый день после рождения ребенка.

В суд на медицинское учреждение подали мать, отец, брат и малолетняя дочь погибшей. Они были уверены, что ей не была оказана квалифицированная помощь.

Решение о выплате компенсаций семье умершей суд принял на основании результатов комплексной судебно-медицинской экспертизы. Она подтвердила позицию истцов.