Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Нижегородскую больницу засудили за смерть женщины после родов

Родственники получат компенсацию — более 1 млн рублей

В Нижегородской области родственники роженицы отсудили у ЦРБ 1 млн 100 тыс. рублей.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона, речь шла о случае, произошедшем в апреле 2003 года.

Пациентка акушерско-гинекологического отделения Сокольской центральной районной больницы умерла на пятый день после рождения ребенка.

В суд на медицинское учреждение подали мать, отец, брат и малолетняя дочь погибшей. Они были уверены, что ей не была оказана квалифицированная помощь.

Решение о выплате компенсаций семье умершей суд принял на основании результатов комплексной судебно-медицинской экспертизы. Она подтвердила позицию истцов.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Нижегородскую больницу засудили за смерть женщины после родов

Родственники получат компенсацию — более 1 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке