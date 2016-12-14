Жителей Рязани терроризируют стаи бродячих собак

Жители Рязани жалуются на нападения бездомных собак.



Животные сбиваются в стаи и агрессивно ведут себя с прохожими. В последние дни зафиксировано несколько нападений, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на соцсети.

Жители Дашково-Песочни, Городской Рощи, Канищева и района Горэлектросети, где одичалые животные встречаются чаще всего, недоумевают в пабликах, почему компетентные органы не реагируют на происходящее.

Между тем, как сообщает агентство, городские власти не так давно реорганизовали МУП «Лайка», занимающееся уборкой улиц, в «Городскую службу по контролю за безнадзорными животными».



Задача нового предприятия — решение проблем бездомных животных более гуманными методами.



Однако в выходные эта организация не работает. О случаях нападения собак на людей предлагается сообщать в будние дни в рабочее время