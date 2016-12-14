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После стрельбы на Кубани из свадебного кортежа возбуждено дело

Полицейские вызвали подозреваемых на допрос

Уголовное дело возбуждено после стрельбы из свадебного кортежа в Кореновском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Стрельбу из макета автомата, имитирующего боевой выстрел, открыл один из мужчин на свадебном кортеже. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ИА KrasnodarMedia.

На кадрах отчетливо видно, как мужчина, высунувшись из люка автомобиля Mercedes, начал стрелять в воздух из автомата. По словам местных жителей, стрельба продолжилась у монумента Вечный огонь, куда молодые отправились на традиционную фотосъемку.

Позже полицейские установили личности подозреваемых, устроивших стрельбу посреди автомобильной дороги в станице Платнировской. Все они были вызваны на допрос.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

После стрельбы на Кубани из свадебного кортежа возбуждено дело

Полицейские вызвали подозреваемых на допрос

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