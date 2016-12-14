Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Челябинский главврач спасла жизнь мужчине на борту самолета

Женщина вовремя обратила внимание на пассажира, которому стало плохо

Главный врач челябинского областного госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко, летевшая в командировку в Москву, спасла жизнь пассажира самолета.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», 13 декабря Татьяна Михайловна направлялась на конференцию геронтологов. Проходя по салону лайнера во время полета, она обратила внимание на бледного мужчину. Пассажир сказал, что у него началась аллергическая реакция и резко упало давление. Татьяна Василенко как опытный кардиолог и в прошлом врач скорой помощи сразу начала оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь.

В аптечке самолета нашлись препараты, благодаря которым удалось нормализовать давление и спасти жизнь пассажира. После приземления в Москве пострадавший был передан медикам скорой помощи.

Похожая история произошла в сентябре с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Как писали «Известия», самолет, на котором глава ведомства летела в Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. 47-летней пассажирке воздушного судна стало плохо — произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Глава Минздрава РФ смогла оказать женщине первую помощь, в течение получаса состояние больной улучшилось, затем она была госпитализирована.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Челябинский главврач спасла жизнь мужчине на борту самолета

Женщина вовремя обратила внимание на пассажира, которому стало плохо

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке