Челябинский главврач спасла жизнь мужчине на борту самолета

Главный врач челябинского областного госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко, летевшая в командировку в Москву, спасла жизнь пассажира самолета.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», 13 декабря Татьяна Михайловна направлялась на конференцию геронтологов. Проходя по салону лайнера во время полета, она обратила внимание на бледного мужчину. Пассажир сказал, что у него началась аллергическая реакция и резко упало давление. Татьяна Василенко как опытный кардиолог и в прошлом врач скорой помощи сразу начала оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь.

В аптечке самолета нашлись препараты, благодаря которым удалось нормализовать давление и спасти жизнь пассажира. После приземления в Москве пострадавший был передан медикам скорой помощи.

Похожая история произошла в сентябре с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Как писали «Известия», самолет, на котором глава ведомства летела в Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково. 47-летней пассажирке воздушного судна стало плохо — произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Глава Минздрава РФ смогла оказать женщине первую помощь, в течение получаса состояние больной улучшилось, затем она была госпитализирована.

