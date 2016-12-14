В Брянске семилетняя девочка провалилась в канализационный люк

«Брянский городской водоканал» должен быть привлечен к ответственности из-за инцидента с семилетней девочкой, провалившейся в канализационный люк.



Этого требует районная прокуратура, сообщает Интернет-газета «Брянские новости».

ЧП произошло 5 декабря. Девочка наступила ногой на крышку колодца, припорошенную снегом, и та перевернулась. Ребенок начал падать в колодец, но успел зацепиться за его края. Девочка не пострадала.

Как позже установила прокурорская проверка, крышка колодца была сломана, у нее отсутствовали два из четырех креплений.

Это не единственный подобный случай в Брянске. В частности, в феврале в колодец в районе Жуковки провалился трехлетний мальчик. Ему чудом удалось избежать травм. Также в августе в колодец попал легковой автомобиль. Водитель получил травму позвоночника.