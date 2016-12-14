Минсельхоз предложил разрешить рекламу отечественного вина после 22.00

Глава Минсельхоза Александр Ткачев выступил в Госдуме с предложением рассмотреть вопрос о разрешении рекламы отечественного вина после 22.00 для популяризации продукта.

«Я буду говорить и вас призываю к дискуссии — с десяти [часов] вечера разрешить рекламу вина, винных продуктов отечественного производства для популяризации», — сказал министр депутатам, передает ТАСС.

Он также добавил, что популяризация отечественного вина положительно скажется на сокращении потребления крепкого алкоголя.

Ткачев также предложил повысить ставки на импорт виноматериалов, а то и вообще запретить их ввоз в страну.

«За счет акциза или запрета через 5–7 лет принимаем решение, что ставки будут повышаться на импортные виноматериалы, даем сигнал отечественным производителям», — заявил глава ведомства.

Добавим, что в Москве после 23.00 уже нельзя купить алкоголь, в Подмосковье — после 22.00.