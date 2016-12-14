Винокуров снял свою кандидатуру в пользу Екимова на выборах ФВСР

Кандидат в президенты федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров снял свою кандидатуру в пользу трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова. Таким образом, выборы пройдут на безальтернативной основе - единственным кандидатом будет Екимов.



В ближайшие минуты начнется голосование делегатов отчетно-выборной конференции.



- Я с большим уважением отношусь к заслугам Вячеслава Екимова, - рассказал «Известиям» Александр Винокуров. - Он – великий спортсмен, спортивный функционер с большим опытом, посвятивший всю свою жизнь велоспорту. Учитывая это, с моей стороны было бы неправильным сегодня конкурировать с Вячеславом. Считаю справедливым уступить и дать ему возможность быть избранным и реализовать свои идеи и планы по развитию велоспорта в России. Я открыт для общения и буду осуществлять прямую адресную помощь регионам. На сегодняшний день мы ведем переговоры с Москвой и Тулой о поддержке межрегиональной базы подготовки спортсменов в Тульской области и возможности создания трековой команды на межрегиональной основе.



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