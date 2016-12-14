В ДТП с участием такси в Курске пострадали шесть человек

ДТП с участием машины такси произошло в Курске на улице Карла Маркса вечером, 13 декабря. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курской области.

По данным KurskCity.ru, 18-летний водитель автомобиля Renault Logan выезжал со стоянки торгового центра «СтройГигант», в машине находились пассажиры.

При выезде с парковки автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-2115, который двигался в сторону проспекта Дериглазова. В результате аварии оба водителя и четыре пассажира такси получили черепно-мозговые травмы.