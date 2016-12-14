Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В ДТП с участием такси в Курске пострадали шесть человек

Водители двух автомобилей и четыре пассажира такси  получили черепно-мозговые травмы

ДТП с участием машины такси произошло в Курске на улице Карла Маркса вечером, 13 декабря. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курской области.

По данным KurskCity.ru, 18-летний водитель автомобиля Renault Logan выезжал со стоянки торгового центра «СтройГигант», в машине находились пассажиры.

При выезде с парковки автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-2115, который двигался в сторону проспекта Дериглазова. В результате аварии оба водителя и четыре пассажира такси  получили черепно-мозговые травмы.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В ДТП с участием такси в Курске пострадали шесть человек

Водители двух автомобилей и четыре пассажира такси  получили черепно-мозговые травмы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке