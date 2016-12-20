Федор Бондарчук расскажет «Мифы о Москве»

В Москве полным ходом идут съемки фильма «Мифы о Москве». Корреспондент «Известий» побывал на съемочной площадке и узнал, почему Федор Бондарчук снимается у дебютанта и зачем авторы картины решили показать российскую столицу глазами иностранца.

Два десятка актеров первого ряда неспроста пришли работать морозной московской зимой в проект Александра Молочникова. Режиссер, которому нет еще и 25 лет, в прошлом театральном сезоне впечатлил столицу своими спектаклями на малой сцене МХТ — «19.14» и «Бунтари».



На площадке «Мифов о Москве» — такие обитатели столичного олимпа, как Федор Бондарчук, Максим Суханов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Иван Ургант, Милош Бикович, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Андрей Смоляков, Игорь и Вадим Верники. Именно сюда случайно попадает заблудившийся главный герой Грек, решивший повторить подвиг Одиссея.

Фото: HYPE FILM/ART PICTURES STUDO

Его роль исполняет настоящий грек — актер Яннис Пападопулос. Его персонаж — современный Одиссей, на маленьком плоту заплывший в бурлящие воды Москвы-реки и закрутившийся в омуте столицы.

— Как продюсер я возлагаю на этот проект большие надежды, потому что он, с одной стороны, совершенно авторский и ни на что не похожий, а с другой — абсолютно зрительский: яркий, со множеством звезд, музыкой и отличным юмором, — рассказал «Известиям» Федор Бондарчук. — «Мифы о Москве» — один из самых отвязных, безумных, наглых и смешных сценариев, которые я когда-либо читал. В нем столько свободы, драйва и энергии, что для меня как для актера это чистый восторг. Тем более что я играю пародию на самого себя, а это — восторг вдвойне.

Фото: HYPE FILM/ART PICTURES STUDO

На съемках Яннису приходилось плавать на реальном плоту и много времени проводить на пронизывающем зимнем ветру. Актер, приехавший в Москву из теплых Афин, очень боялся замерзнуть, но русские друзья подсказали Пападопулосу, что на его родине можно купить отличную дубленку. До съемок гость и не подозревал, что полушубки из Греции столь востребованы в России.

Кстати, Яннис приехал в столицу впервые. Полгода до начала съемок он учил русский язык и теперь знает свою роль наизусть, хотя и говорит по-прежнему с забавным акцентом.

— Всё происходящее вокруг — будто новый мир, — поделился впечатлениями актер. — Я чувствую себя ребенком, который потерялся в парке аттракционов и безумно этому рад. Конечно, мне страшно, но очень интересно и волнительно.

Для его героя Москва — настоящий город богов. В каждом встречном он узнает то Диониса, то Геру, то Ареса, то Афродиту. В то время как москвичи принимают грека то за грузина, то за таджика.



Фото: HYPE FILM/ART PICTURES STUDO

За время съемок Янис Попадопулос обойдет все столичные достопримечательности: Пушкинский музей, метро, Центральный дом литераторов, «Москву-Сити», павильон Мосфильма, Царицынский дворец и знаменитую Рублевку. Каждый день российская столица будет представать для него с новой стороны. А москвичи ежедневно будут узнавать новые мифы Древней Греции, которых Янис знает бессчетное количество.

Мифы для него — как для нас анекдот, на каждый случай свой. Но лучше всего Грек знает истории про Афродиту. Именно в нее и влюбится его герой в Москве. Потому что одна из самых ярких картин будущего года никак не может обойтись без сказочной любовной линии.