Угроза России для НАТО: вымысел и реальность

Высказанные опасения о реальной угрозе конфликта Россия — НАТО можно рассматривать с разных точек зрения: политической, военной, экономической и психиатрической.

Начнем с последней. И она на самом деле не такая уж смешная, как может показаться. Всё экспертное и разведывательное западное сообщество в свое время упустило ситуацию с Крымом. Никто не рассматривал присоединение Крыма к России как вероятный ход в обозримой перспективе. Для всех хваленых западных центров свершившееся было реальным шоком, позорным пятном на белоснежном мундире их репутации. Теперь задним числом эти аналитики пытаются оправдаться и подстраховаться. Никаких данных у них нет, никакого реального анализа тоже. Но очень страшно: вдруг Россия готовит что-то еще?

Фантомные страхи от фантомных болей отрезанного Крыма дают о себе знать. Но это скорее подтверждение непрофессионализма, чем обратное.

России приписываются всевозможные сценарии, на которые только способна фантазия. Это и десант на Аландских островах, и присоединение Прибалтики, и новый раздел Польши. У кого что болит, тот о том и говорит. Сами планы придумываем, и самим же страшно. Но в этом есть и рациональное зерно.

Из-за таких страхов увеличиваются военные бюджеты, больше средств идет на перераспределение среди заинтересованных групп влияния среди политиков и бизнеса. Рекламная кампания российской угрозы, без сомнения, окупается ее заказчикам.

Опять же это плодотворное поле для решения ряда политических вопросов. И тут важно, кто успеет первым. Или это повод для укрепления связей внутри НАТО, увеличения бюджетов европейских стран внутри организации, создания новой инфраструктуры. Всё, что способствует поддержанию американской доминанты в регионе. Или альтернативный вариант — создание собственных европейских сил самообороны, своей общеевропейской армии, своего общего командования (отдельно от штабов НАТО). И тогда это шаг к построению отдельного от США европейского проекта.

И возвращаясь к реальной или мнимой угрозе. Модернизация российской армии действительно идет полным ходом, и это замечают военные стратеги из Североатлантического блока. Новый танка «Армата», новый самолет Т-50, новые подводные лодки и корабли. Это не игрушки на детской площадке. И аналитические центры, хотят того или нет, вынуждены с этим считаться.

Когда о возросшей боеспособности российской армии говорят всерьез — это объективная оценка нового баланса. Баланса, который достигнут путем работы военно-промышленного комплекса России, российскими институтами и оборонными предприятиями. И это новая реклама российского военного экспорта. Больше будет таких разговоров — больше будут бояться российского оружия на Западе.

Сегодня угроза со стороны России стараниями ряда политиков стала модным трендом в публичных дискуссиях. Когда нечего сказать — говори об угрозе России, тебя будут слушать, сойдешь за умного. Это, безусловно, идет нам на пользу. Впервые за четверть века Россию официально и публично воспринимают как серьезнейшего противника в игре на мировой шахматной доске, а не как обычную пешку.

Но эти разговоры имеют еще одну важную составляющую. Чем больше шума вокруг России, внимания к мнимым угрозам, тем меньше остается времени для разговоров о реальных проблемах и угрозах, нависших над западной цивилизацией.

А это и внутренние проблемы Евросоюза, которые гораздо серьезнее, чем угрозы с Востока. Политическая, этнокультурная и экономическая реальности таковы, что ЕС скорее прекратит свое существование изнутри, чем с чье-то внешней помощью. Это и положение дел в самих Соединенных Штатах, впервые в новейшей истории стоящих на пороге крупнейшего конфликта элит, грозящего перерасти в общенациональные потрясения. Это и не распутываемый клубок противоречий на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива. Казалось бы, идет совершенно реальная война у границ Европы, в нее вполне могут попасть и новые страны. Но аналитики как угрозу этот регион почему-то не замечают. Это и реструктуризация мировой экономики, и неминуемо возникающие острые конфликтные отношения с Китаем.

В этих условиях навязчивое повторение мантры о российской угрозе — еще и дымовая завеса для всех остальных больных точек современности. А их становится всё больше и больше.

Как к подобным оценкам относиться России? Лучше всего сказал Николай Некрасов: «Он ловит звуки одобренья / Не в сладком ропоте хвалы, / А в диких криках озлобленья». Прошло более 150 лет, но ничего принципиально не изменилось.

Автор — политолог, директор Института современного государственного развития