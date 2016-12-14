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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Сахалина

Жертв, разрушений и угрозы возникновения цунами нет

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали сейсмологи у берегов Сахалинской области, в акватории Охотского моря. Об этом сообщили пресс-службе МЧС по региону.

По данным ИА SakhalinMedia, землетрясение произошло в 220 км от города Курильска на глубине 170 км.

На территории населенных пунктов области подземные толчки не ощущались. Жертв, разрушений и угрозы возникновения цунами нет, сообщили в геофизической службе РАН.

Ранее землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Иркутской области. Тогда очаг подземных толчков залегал на глубине 26 км от поселка Хужир в Ольхонском районе.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Сахалина

Жертв, разрушений и угрозы возникновения цунами нет

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