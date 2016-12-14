Житель Брянской области угнал трактор, чтобы вытащить свой автомобиль

В Карачеве Брянской области задержали угонщика трактора.



Он объяснил, что пошел на это для того, чтобы вытащить из грязи свою машину. Об этом сообщает ресурс NASHBRYANSK со ссылкой на областное УМВД.

Как установило следствие, автомобиль отечественной марки заехал на территорию одного из предприятий и застрял там.



Водитель легковушки подошел к рядом стоящему трактору, завел его и попытался вытащить свою машину. Полицейских вызвал сторож предприятия.



Водителя задержали. Против него сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК России («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).

