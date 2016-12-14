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В Новосибирске разрабатывают приложение для детей с дефектами речи

Над программой работают ученые и студенты Новосибирского госуниверситета

В Новосибирске разрабатывают мобильное приложение для детей с дефектами речи. Над программой работают ученые и студенты Новосибирского госуниверситета.

Предполагается, что мобильное приложение поможет диагностике и исправлению нарушений речи у дошколят. Разработчики рассчитывают создать эффективную обучающую программу в игровой форме.

Как передает Сибирское агентство новостей, разработка будет полезна для детей, которые отказываются контактировать с другими людьми. Программа на мобильном гаджете в этом случае выступит в роли посредника.

Мобильное приложение разрабатывается на основе базовых правил грамматики русского языка. Предыдущую программу уже протестировали ведущие логопеды. Их замечания и пожелания включат в новую.

В вузе отмечают, что выпустят программу в 2017 году. Мобильное приложение они намерены выложить в сеть для свободного доступа.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Новосибирске разрабатывают приложение для детей с дефектами речи

Над программой работают ученые и студенты Новосибирского госуниверситета

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