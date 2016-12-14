Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп выдвинул Рика Перри на пост министра энергетики США

Теперь назначение экс-губернатора Техаса будет рассмотрено американским сенатом

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение об официальном выдвижении бывшего губернатора штата Техас Джеймса Ричарда (Рика) Перри на пост министра энергетики страны.

«В качестве губернатора Техаса Рик Перри обеспечил такие условия для ведения бизнеса, которые позволили создать в штате миллионы новых рабочих мест и снизить там цены на энергию», — цитирует заявлении избранного президента агентство ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что подобный подход экс-губернатор Техаса применит ко всем Соединенным Штатам.

Теперь данное решение должен одобрить сенат США. Если его кандидатура будет утверждена, Перри возглавит минэнерго, которое сам же предложил ликвидировать во время предвыборной кампании 2012 года.

Напомним, помимо Перри на пост главы министерства энергетики претендовали сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчина и инвестор из Далласа Рэй Уошберн.

66-летний республиканец Рик Перри занимал пост губернатора Техаса в 2000–2015 годах. Он участвовал в прошедшей предвыборной кампании и неоднократно критиковал Трампа, однако после выхода из борьбы за президентское кресло выступил в его поддержку.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Трамп выдвинул Рика Перри на пост министра энергетики США

Теперь назначение экс-губернатора Техаса будет рассмотрено американским сенатом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке