Трамп выдвинул Рика Перри на пост министра энергетики США

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение об официальном выдвижении бывшего губернатора штата Техас Джеймса Ричарда (Рика) Перри на пост министра энергетики страны.



«В качестве губернатора Техаса Рик Перри обеспечил такие условия для ведения бизнеса, которые позволили создать в штате миллионы новых рабочих мест и снизить там цены на энергию», — цитирует заявлении избранного президента агентство ТАСС.



В заявлении подчеркивается, что подобный подход экс-губернатор Техаса применит ко всем Соединенным Штатам.

Теперь данное решение должен одобрить сенат США. Если его кандидатура будет утверждена, Перри возглавит минэнерго, которое сам же предложил ликвидировать во время предвыборной кампании 2012 года.



Напомним, помимо Перри на пост главы министерства энергетики претендовали сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчина и инвестор из Далласа Рэй Уошберн.

66-летний республиканец Рик Перри занимал пост губернатора Техаса в 2000–2015 годах. Он участвовал в прошедшей предвыборной кампании и неоднократно критиковал Трампа, однако после выхода из борьбы за президентское кресло выступил в его поддержку.

