Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 1,1% в 2017 году

Минэкономразвития ожидает роста российского ВВП на 1,1% в 2017 году. При этом ведомство сохранило прогноз о снижении ВВП в текущем году на уровне 0,6%.

Об этом заявил замминистра экономического развития Алексей Ведев, выступая на конференции «Экономическая ситуация в России», передает «Интерфакс».

Также он отметил, что инфляция в России в 2017 году продолжит замедляться — до 4,7% к середине года и 4,3 – 4,4% на конец года. Базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2017 год составляет 4%, что совпадает с целью ЦБ РФ.

Кроме того, по словам замминистра, Минэкономразвития ожидает, что в 2017 году курс рубля будет стабильным, с некоторым укреплением.