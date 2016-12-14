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Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 1,1% в 2017 году

Ведомство сохранило прогноз о снижении ВВП в текущем году на уровне 0,6%

Минэкономразвития ожидает роста российского ВВП на 1,1% в 2017 году. При этом ведомство сохранило прогноз о снижении ВВП в текущем году на уровне 0,6%.

Об этом заявил замминистра экономического развития Алексей Ведев, выступая на конференции «Экономическая ситуация в России», передает «Интерфакс».

Также он отметил, что инфляция в России в 2017 году продолжит замедляться — до 4,7% к середине года и 4,34,4% на конец года. Базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2017 год составляет 4%, что совпадает с целью ЦБ РФ.

Кроме того, по словам замминистра, Минэкономразвития ожидает, что в 2017 году курс рубля будет стабильным, с некоторым укреплением.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 1,1% в 2017 году

Ведомство сохранило прогноз о снижении ВВП в текущем году на уровне 0,6%

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