В Татарстане обжалован условный срок учительнице за связь с ученицей

Прокуратура Татарстана обжаловала условный приговор учительнице Румие Хусаиновой, обвиняемой в интимной связи с 15-летней ученицей. Ведомство обосновало свое решение чрезмерной мягкостью наказания.

Как напоминает ProKazan.ru, в Альметьевске 24-летняя учительница русского языка в местной школе была признана виновной в сексуальных отношениях с ученицей. Суд назначил педагогу три года условно с испытательным сроком три года. Также Хусаиновой запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение шести лет.

Ранее обвинение требовало осудить педагога на четыре с половиной года реального лишения свободы.

Как стало известно в суде, общаться учительница и ученица начали в соцсетях, после того как педагог поздравила девочку с днем рождения. С июня 2016 года Румия Хусаинова четыре раза вступала в интимную связь с ученицей. Во время очередной близости 21 августа у девочки открылось кровотечение, после чего она попала в медицинское учреждение.

Как ранее писали «Известия», учительница в полной мере признала причастность к преступлению и уволилась из школы. Потом свой пост покинула директор образовательного учреждения.