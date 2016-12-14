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Мутко: спорту РФ нанесли имиджевый удар, но он его выдержит

Вице-премьер подчеркнул, что стране удастся создать антидопинговую систему

В 2016 году российскому спорту нанесли серьезный имиджевый удар, однако он сможет его выдержать, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«В Рио-де-Жанейро было непросто, но команда выступила блестяще. Мы показали, что в России спорт высших достижений находится на самом высоком уровне. 2016 год был непростым, по российскому спорту был нанесен имиджевый удар. Я уверен — мы можем пройти вместе это испытание и мы вернемся в спортивную семью», — цитирует Мутко ТАСС.

Вице-премьер также выразил уверенность в том, что Россия сможет создать антидопинговую систему.

«Я уверен, нам это по силам, это по силам нашим спортсменам. Сила российского спорта — это спортсмены, тренеры, люди, которые создают им условия», — сказал Мутко.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Мутко: спорту РФ нанесли имиджевый удар, но он его выдержит

Вице-премьер подчеркнул, что стране удастся создать антидопинговую систему

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