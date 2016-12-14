Судебных приставов в Магадане подозревают в хищении 90 тыс. рублей

Следователи в Магадане подозревают сотрудников УФССП РФ по региону в хищении 90 тыс. рублей, принадлежащих ведомству. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

По версии следствия, в период с марта по июнь 2016 года присвоение денежных средств совершило неустановленное лицо (лица) из числа сотрудников ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата», сообщает ИА MagadanMedia.

Следователи совместно с полицейскими устанавливают возможных преступников, причастных к хищению.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.