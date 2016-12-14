Минэкологии Подмосковья выпустит в 2017 году экосказки для детей

Министерство экологии Московской области намерено в следующем году снять для детей мультфильм и выпустить книги на экологическую тематику. По словам главы ведомства Александра Когана, проект разработан с целью приучения детей к рациональному и бережному отношению к природе.

Главным героем сказок станет персонаж — Хранимир. В книгах создается целый новый мир существ-хранимиров. По сюжету, они появились на планете задолго до людей, сообщает портал «Подмосковье сегодня».



«Когда люди стали вредить природе и беспрестанно потреблять ее ресурсы, хранимиры стали отшельниками, они прячутся от людей и маскируются при встрече с ними. Но видя, что планета идет к экологической катастрофе, хранимиры выбирают пятерых посланников, которые должны помочь человечеству спасти Землю», — добавили в пресс-службе минэкологии по региону.



Напомним, указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Его главной целью является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития в стране, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Подробнее о том, как пройдет Год экологии в России, читайте в колонке главы Минприроды РФ Сергея Донского для «Известий»:



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