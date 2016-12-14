Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Минэкологии Подмосковья выпустит в 2017 году экосказки для детей

Главным героем сказок станет персонаж — Хранимир

Министерство экологии Московской области намерено в следующем году снять для детей мультфильм и выпустить книги на экологическую тематику. По словам главы ведомства Александра Когана, проект разработан с целью приучения детей к рациональному и бережному отношению к природе.

Главным героем сказок станет персонаж — Хранимир. В книгах создается целый новый мир существ-хранимиров. По сюжету, они появились на планете задолго до людей, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«Когда люди стали вредить природе и беспрестанно потреблять ее ресурсы, хранимиры стали отшельниками, они прячутся от людей и маскируются при встрече с ними. Но видя, что планета идет к экологической катастрофе, хранимиры выбирают пятерых посланников, которые должны помочь человечеству спасти Землю», — добавили в пресс-службе минэкологии по региону.

Напомним, указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Его главной целью является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития в стране, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Подробнее о том, как пройдет Год экологии в России, читайте в колонке главы Минприроды РФ Сергея Донского для «Известий»:

Лицом к природе

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Минэкологии Подмосковья выпустит в 2017 году экосказки для детей

Главным героем сказок станет персонаж — Хранимир

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке