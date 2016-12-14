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Вологодские власти проведут проверку по жалобам о поборах в школах

Сбор денег с родителей стал главной темой заседания комиссии по противодействию коррупции областного правительства

На горячую линию департамента образования Вологодской области поступило более двух десятков звонков с жалобами родителей на поборы в школах и детских садах. Граждане выступили против регулярного сбора денег на покупку учебников, нужды учреждений и прочих «добровольных пожертвований».

Как сообщает Cpv.Ru со ссылкой на первого заместителя губернатора Алексея Шерлыгина, эти обращения были рассмотрены на заседании комиссии по противодействию коррупции в регионе.

Первый вице-губернатор заверил: все обращения проверят. Главам городских округов и муниципальных районов поручено регулярно проводить разъяснительную работу с руководством и педагогами образовательных организаций для пресечения незаконного сбора денег с родителей.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Вологодские власти проведут проверку по жалобам о поборах в школах

Сбор денег с родителей стал главной темой заседания комиссии по противодействию коррупции областного правительства

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