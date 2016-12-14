Эрдоган объявил национальную мобилизацию для борьбы с террористами

Президент Турции считает, что страна больше не должна обороняться, пришло время отвечать боевикам тем же
Турция больше не может обороняться, она должна отвечать террористам соответственно, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«В результате операций против Рабочей партии Курдистана (РПК) внутри страны и за ее пределами потери этой организации составили 9,5 тыс. человек, среди которых много командиров. 40 тыс. задержано за связи с РПК (в Турции считается террористической организацией. — «Известия»), из них 10,5 тыс. арестованы. Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) потеряла 1,8 тыс. боевиков», — цитирует Эрдогана ТАСС.
Глава государства также подчеркнул, что в результате операций против объединений, связанных с Фетхуллахом Гюленом, арестовано 40 тыс. человек.
«Больше мы не можем обороняться. У нас есть право отвечать террористам соответственно их действиям. Я объявляю национальную мобилизацию. Если у кого-то есть информация о террористах, он должен сразу сообщать об этом силам безопасности», — добавил президент.
При этом, говоря о «мобилизации», Эрдоган не имел в виду аналогичный режим при военном положении.
«Все эти люди, террористы, являются врагами 80 млн наших граждан. И я обращаюсь к нашим силам безопасности. Нация на вашей стороне в борьбе с террором. Никогда не испытывайте сомнений в том, чтобы в полной мере использовать свои полномочия», — заключил Эрдоган.