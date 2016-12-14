Эрдоган объявил национальную мобилизацию для борьбы с террористами

Турция больше не может обороняться, она должна отвечать террористам соответственно, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«В результате операций против Рабочей партии Курдистана (РПК) внутри страны и за ее пределами потери этой организации составили 9,5 тыс. человек, среди которых много командиров. 40 тыс. задержано за связи с РПК (в Турции считается террористической организацией. — «Известия»), из них 10,5 тыс. арестованы. Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) потеряла 1,8 тыс. боевиков», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что в результате операций против объединений, связанных с Фетхуллахом Гюленом, арестовано 40 тыс. человек.

«Больше мы не можем обороняться. У нас есть право отвечать террористам соответственно их действиям. Я объявляю национальную мобилизацию. Если у кого-то есть информация о террористах, он должен сразу сообщать об этом силам безопасности», — добавил президент.

При этом, говоря о «мобилизации», Эрдоган не имел в виду аналогичный режим при военном положении.

«Все эти люди, террористы, являются врагами 80 млн наших граждан. И я обращаюсь к нашим силам безопасности. Нация на вашей стороне в борьбе с террором. Никогда не испытывайте сомнений в том, чтобы в полной мере использовать свои полномочия», — заключил Эрдоган.