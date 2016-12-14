Совфед одобрил бюджет на ближайшие три года

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы. В поддержу законопроекта свои голоса отдали 155 сенаторов.

Согласно законопроекту, доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн рублей, расходы — 16,241 трлн рублей. Объем доходов на 2018 год оценивается в 14,029 трлн рублей, расходов — 16,039 трлн рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 2,753 трлн рублей и будет планомерно сокращаться до 2,011 трлн рулей в 2018 году и до 1,142 трлн рублей в 2019 году.



Предполагается, что среднегодовая цена на нефть составит $40 за баррель, а уровень инфляции за указанный период не поднимется выше 4%. Планируется также, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.