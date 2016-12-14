Туристы активно бронируют номера в отелях новогодней столицы России. По данным Ассоциации туроператоров РФ, в половине гостиниц Тамбова на праздничные даты уже нет свободных номеров.



В региональном управлении культуры отмечают, что свободные места в тамбовских гостиницах есть только после 31 декабря. Власти намерены подключить к активной работе отели и санатории, расположенные в пригороде Тамбова.



Как передает ИА «Онлайн Тамбов.Ру», в основном путешествие в Тамбов на новогодние праздники интересно самостоятельным туристам, в том числе и жителям соседних регионов.

Местные туроператоры разработали маршруты, включающие в себя основные достопримечательности Тамбова и Тамбовской области. Они рассчитывают на интерес со стороны туристов к интерактивным экскурсиям, например на шоколадную фабрику или производство кукол-неваляшек.

Напомним, право стать новогодней столицей — 2017 Тамбов получил в 2015 году по предложению замминистра культуры РФ Аллы Маниловой. При выборе было учтено то, что Тамбовская область — один из важных культурных и исторических центров страны, а также то, что регион получил хорошие отзывы от экспертов турбизнеса.



Символом праздника стал улыбающийся тамбовский волк.