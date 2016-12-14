Подсветку Эйфелевой башни отключат в знак поддержки Алеппо

Подсветку Эйфелевой башни выключат вечером 14 декабря в знак поддержки Алеппо, объявила мэр Парижа Анн Идальго.

«Цель этой символической меры в отношении монумента, на который обращают внимание во всем мире, состоит в том, чтобы в очередной раз призвать международное сообщество к срочному действию», — цитирует сообщение Идальго «РИА Новости».

Напомним, накануне сообщалось, что Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки сотрудников. Они выдвинули требования по улучшению условий труда и повышению заработной платы.



Порядка 300 человек из них недовольны нежеланием руководства вести с ними переговоры и идти на диалог.

