Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Подсветку Эйфелевой башни отключат в знак поддержки Алеппо

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго

Подсветку Эйфелевой башни выключат вечером 14 декабря в знак поддержки Алеппо, объявила мэр Парижа Анн Идальго.

«Цель этой символической меры в отношении монумента, на который обращают внимание во всем мире, состоит в том, чтобы в очередной раз призвать международное сообщество к срочному действию», — цитирует сообщение Идальго «РИА Новости».

Напомним, накануне сообщалось, что Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки сотрудников. Они выдвинули требования по улучшению условий труда и повышению заработной платы.

Порядка 300 человек из них недовольны нежеланием руководства вести с ними переговоры и идти на диалог.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Подсветку Эйфелевой башни отключат в знак поддержки Алеппо

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке