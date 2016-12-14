Пятиборец Лесун стал лучшим спортсменом года по версии Минспорта

Олимпийский чемпион Игр 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун стал лауреатом премии Министерства спорта в номинации «Гордость России».

Статуэтку спортсмену вручил вице-премьер Виталий Мутко.

«Для меня это большая неожиданность, так как в России много достойных спортсменов, а современное пятиборье все-таки не является самым популярным видом. Я благодарю министерство за поддержку и постараюсь и впредь оправдать его доверие», — приводит слова пятиборца «Спорт-Экспресс».

Также сообщается, что Лесун получит денежную премию в размере 500 тыс. рублей.

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