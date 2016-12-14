Инвестиционный климат в Туве улучшат с помощью проектного управления

В Туве приступили к активной работе над улучшением инвестиционного климата региона. Глава республики Шолбан Кара-оол заявил, что в здании правительства будут размещены проектные офисы.

«Сейчас стоит задача — внедрить проектный принцип в органы власти на более системной основе и по всем направлениям. В наших планах отдать весь первый этаж Дома правительства под проектные офисы, на дверях которого будут указаны названия проектов с указанием имен руководителей и сроков реализации проекта», — приводит слова Шолбана Кара-оола ИА FlashSiberia.



Глава Тувы в ходе своего ежегодного послания отметил, что информация о работе проектных офисов будет доступна для всех жителей республики. Кара-оол добавил, что они «должны видеть, какие конкретно задачи решает власть», а также знать о точных сроках и результатах их исполнения.



Фото: er.ru

В настоящее время уже заработал проектный офис, задача которого — улучшение инвестиционного климата региона. Помимо работы по снижению барьеров для бизнеса, он займется внедрением лучших практик других российских регионов.

Речь идет об упрощении процесса подключения объектов к электрическим сетям, ускорении получения разрешений на строительство, регистрации прав собственности и сокращении времени постановки на кадастровый учет объектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время удалось добиться сокращения времени постановки на кадастровый учет до 30 дней. В многофункциональных центрах появилась также возможность подачи заявления на подключение к электрическим сетям.

В деятельности проектного офиса будут принимать участие эксперты, специалисты региональных министерств и представители бизнеса республики.

