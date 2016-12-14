Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Инвестиционный климат в Туве улучшат с помощью проектного управления

В республиканском правительстве действуют проектные офисы

В Туве приступили к активной работе над улучшением инвестиционного климата региона. Глава республики Шолбан Кара-оол заявил, что в здании правительства будут размещены проектные офисы.

«Сейчас стоит задача — внедрить проектный принцип в органы власти на более системной основе и по всем направлениям. В наших планах отдать весь первый этаж Дома правительства под проектные офисы, на дверях которого будут указаны названия проектов с указанием имен руководителей и сроков реализации проекта», — приводит слова Шолбана Кара-оола ИА FlashSiberia.

Глава Тувы в ходе своего ежегодного послания отметил, что информация о работе проектных офисов будет доступна для всех жителей республики. Кара-оол добавил, что они «должны видеть, какие конкретно задачи решает власть», а также знать о точных сроках и результатах их исполнения.

Фото: er.ru

В настоящее время уже заработал проектный офис, задача которого — улучшение инвестиционного климата региона. Помимо работы по снижению барьеров для бизнеса, он займется внедрением лучших практик других российских регионов.

Речь идет об упрощении процесса подключения объектов к электрическим сетям, ускорении получения разрешений на строительство, регистрации прав собственности и сокращении времени постановки на кадастровый учет объектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время удалось добиться сокращения времени постановки на кадастровый учет до 30 дней. В многофункциональных центрах появилась также возможность подачи заявления на подключение к электрическим сетям.

В деятельности проектного офиса будут принимать участие эксперты, специалисты региональных министерств и представители бизнеса республики.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Инвестиционный климат в Туве улучшат с помощью проектного управления

В республиканском правительстве действуют проектные офисы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке