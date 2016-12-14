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Жительница Кубани предстанет перед судом за гибель дайвера

Обвиняемая выдала погибшему неисправное оборудование

Жительница Геленджика, обвиняемая в оказании услуги ненадлежащего качества, предстанет перед судом за гибель дайвера. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемая вела незаконную предпринимательскую деятельность по предоставлению в прокат снаряжения для дайвинга. Летом текущего года она выдала неисправное снаряжение молодому человеку. Надев его, он погрузился в море на глубину 3,5 м, но на поверхность не всплыл и утонул.

Было установлено, что комплект был неисправен, так как резиновый загубник был порван и непригоден для эксплуатации, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ, свою вину обвиняемая не признала. Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения передано в суд.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Жительница Кубани предстанет перед судом за гибель дайвера

Обвиняемая выдала погибшему неисправное оборудование

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