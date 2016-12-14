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Принц Чарльз посетил молебен в русском Успенском соборе в Лондоне

Церковную службу совершил архиепископ Сурожский Елисей

Принц Уэльский Чарльз посетил русский Успенский кафедральный собор в Лондоне и принял участие в церковной службе.

Как сообщает Daily Mail, что сначала перед принцем выступило детское трио, исполнив духовные песнопения.

Затем Чарльз принял участие в молебне, который совершил архиепископ Сурожский Елисей. После службы британский принц приложился к кресту, которым его благословил архиерей.

Наследнику британского престола также показали иконы отреставрированного храма, который в октябре освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Принц Чарльз посетил молебен в русском Успенском соборе в Лондоне

Церковную службу совершил архиепископ Сурожский Елисей

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