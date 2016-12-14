Принц Чарльз посетил молебен в русском Успенском соборе в Лондоне

Церковную службу совершил архиепископ Сурожский Елисей
Принц Уэльский Чарльз посетил русский Успенский кафедральный собор в Лондоне и принял участие в церковной службе.
Как сообщает Daily Mail, что сначала перед принцем выступило детское трио, исполнив духовные песнопения.
Затем Чарльз принял участие в молебне, который совершил архиепископ Сурожский Елисей. После службы британский принц приложился к кресту, которым его благословил архиерей.
Наследнику британского престола также показали иконы отреставрированного храма, который в октябре освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.