Принц Чарльз посетил молебен в русском Успенском соборе в Лондоне

Принц Уэльский Чарльз посетил русский Успенский кафедральный собор в Лондоне и принял участие в церковной службе.

Как сообщает Daily Mail, что сначала перед принцем выступило детское трио, исполнив духовные песнопения.

Затем Чарльз принял участие в молебне, который совершил архиепископ Сурожский Елисей. После службы британский принц приложился к кресту, которым его благословил архиерей.

Наследнику британского престола также показали иконы отреставрированного храма, который в октябре освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

