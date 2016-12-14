92-летний Роберт Мугабе собрался на очередной президентский срок

Президент Зимбабве 92-летний Роберт Мугабе, правящий страной с 1987 года, заявил о намерении участвовать в очередных президентских выборах, проведение которых намечено на 2018 год.



Партия «Союз африканского народа» поддержит кандидатуру Мугабе. Секретарь партии Игнатиус Чомбо заявил, что он привносит в жизнь страны «мудрость и согласие».



Роберт Мугабе — самый пожилой в мире лидер государства. Несмотря на свой возраст, он не собирается уходить из политики. В частности, в декабре 2015 года он был вновь избран на пост руководителя правящей партии Zanu-PF («Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт»), таким образом, став одним из кандидатов на президентских выборах 2018 года, когда ему исполнится 94 года.



Ранее «Известия» сообщали, что стояние здоровья пожилого президента Зимбабве вызывает опасения. Мугабе регулярно отправляется на лечение в Сингапур. По этой причине Мугабе может потерять власть. Причем сместить его может супруга Грейс Мугабе.