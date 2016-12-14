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Матвиенко назвала перенос ЧМ по бобслею грязной политической игрой

Спикер Совета Федерации считает, что Россия могла бы подать иск о возмещении ущерба в связи с переносом турнира из Сочи

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия может подать иск о возмещении ущерба в связи с отменой проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи в феврале 2017 года.

«Мы могли бы подать иск на возмещение затрат на подготовку к чемпионату, как материальных, так и моральных», — сказала она, отметив, что решение об отмене соревнований есть «грязная политическая игра», которая направлена против России.

По мнению Матвиенко, спорт всегда был вне политики и служил объединению, а не разъединению.

«Спорт всегда был вне политики. Спорт должен нести мир и позитив», — уверена сенатор. 

При этом Матвиенко подчеркнула, что не стоит драматизировать эту ситуацию, потому что подобные акции являются проявлением русофобской политики, которую не разделяют большинство государств и спортсменов мира.

О том, что российский город Сочи лишили права на проведение турнира, стало известно накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение чрезмерно политизированным.

Планировалось, что турнир пройдет с 13 по 26 февраля на санно-бобслейной трассе «Санки».

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Матвиенко назвала перенос ЧМ по бобслею грязной политической игрой

Спикер Совета Федерации считает, что Россия могла бы подать иск о возмещении ущерба в связи с переносом турнира из Сочи

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