Матвиенко назвала перенос ЧМ по бобслею грязной политической игрой

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия может подать иск о возмещении ущерба в связи с отменой проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи в феврале 2017 года.



«Мы могли бы подать иск на возмещение затрат на подготовку к чемпионату, как материальных, так и моральных», — сказала она, отметив, что решение об отмене соревнований есть «грязная политическая игра», которая направлена против России.



По мнению Матвиенко, спорт всегда был вне политики и служил объединению, а не разъединению.



«Спорт всегда был вне политики. Спорт должен нести мир и позитив», — уверена сенатор.



При этом Матвиенко подчеркнула, что не стоит драматизировать эту ситуацию, потому что подобные акции являются проявлением русофобской политики, которую не разделяют большинство государств и спортсменов мира.



О том, что российский город Сочи лишили права на проведение турнира, стало известно накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение чрезмерно политизированным.

Планировалось, что турнир пройдет с 13 по 26 февраля на санно-бобслейной трассе «Санки».



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