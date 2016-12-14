В Петербурге не будут понижать стоимость студенческих проездных

В петербургском парламенте не утихают споры о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. На заседании 14 декабря обсуждались цены на студенческие проездные и на жетоны, которые действуют на одну поездку.



Заксобрание отказалось отправлять губернатору Петербурга запрос Оксаны Дмитриевой о понижении стоимости студенческого проездного. Депутат законодательного собрания предлагала снизить стоимость студенческого проездного с 960 рублей до 480. Дмитриева считает, что тогда покупать его будут не 46% студентов, как сейчас, а 70%, что увеличит доходы бюджета на 650 млн рублей.

Против инициативы высказалась фракция «Единая Россия». Ее глава Александр Тетердинко отметил, что понижать стоимость проездных нецелесообразно. А для того чтобы студенты покупали проездные по 960 рублей, нужно поднять цены на жетоны.



По мнению парламентария, задача властей — отучить горожан от пользования таким «анахронизмом», как жетон. В ответ депутат Максим Резник поинтересовался, пользовался ли Тетердинко когда-либо жетоном, и предложил отливать профиль лидера фракции на новых жетонах.

Как напоминает «Санкт-Петербург.Ру», 7 декабря законодательное собрание приняло бюджет Петербурга на 2017 год, где прописана стоимость жетона на проезд в метро — 45 рублей. Пока она составляет 35 рублей.