Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Петербурге не будут понижать стоимость студенческих проездных

Против инициативы выступил лидер фракции единороссов петербургского парламента, предложив повышать цены на жетоны

В петербургском парламенте не утихают споры о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. На заседании 14 декабря обсуждались цены на студенческие проездные и на жетоны, которые действуют на одну поездку. 

Заксобрание отказалось отправлять губернатору Петербурга запрос Оксаны Дмитриевой о понижении стоимости студенческого проездного. Депутат законодательного собрания предлагала снизить стоимость студенческого проездного с 960 рублей до 480. Дмитриева считает, что тогда покупать его будут не 46% студентов, как сейчас, а 70%, что увеличит доходы бюджета на 650 млн рублей.

Против инициативы высказалась фракция «Единая Россия». Ее глава Александр Тетердинко отметил, что понижать стоимость проездных нецелесообразно. А для того чтобы студенты покупали проездные по 960 рублей, нужно поднять цены на жетоны. 

По мнению парламентария, задача властей — отучить горожан от пользования таким «анахронизмом», как жетон. В ответ депутат Максим Резник поинтересовался, пользовался ли Тетердинко когда-либо жетоном, и предложил отливать профиль лидера фракции на новых жетонах.

Как напоминает «Санкт-Петербург.Ру», 7 декабря законодательное собрание приняло бюджет Петербурга на 2017 год, где прописана стоимость жетона на проезд в метро — 45 рублей. Пока она составляет 35 рублей. 

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Петербурге не будут понижать стоимость студенческих проездных

Против инициативы выступил лидер фракции единороссов петербургского парламента, предложив повышать цены на жетоны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке