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Медведь вышел к людям под Сочи

Встречу с хищником запечатлели местные жители

Медведь вышел к людям в поселке Красная Поляна под Сочи. Местные жители не растерялись и записали на видео встречу с хищником.

На записи видно, как животное шло по заснеженной дороге навстречу автомобилю. Благодаря яркому свету от автомобильных фар пассажиры рассмотрели медведя. Животное не стало нападать на очевидцев и убежало по сугробам с сторону, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, ранее встречи очевидцев с диким животным заканчивались трагическим исходом. Так, в ноябре текущего года в Лазаревском районе Сочи медведь напал на 77-летнюю пенсионерку и растерзал ее, в результате чего женщина погибла.

В сентябре этого же года 25-летняя туристка из Краснодара получила травмы, столкнувшись с двумя медведями в горах Сочи. В результате нападения хищника девушка получила рваные раны спины.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Медведь вышел к людям под Сочи

Встречу с хищником запечатлели местные жители

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