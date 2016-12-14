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Казармы в омском центре ВДВ достроят в 2017 году

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

Казармы 242-го учебного центра Воздушно-десантных войск РФ достроят в 2017 году. Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что две из них уже сданы, еще две введут в ближайшее время.

Для военных построят также культурно-досуговый центр и спортзал. Последний готов уже на 90%, сообщает РИА «Омск-информ»

Парламентарий также отметил, что есть несколько причин, почему обрушились часть крыши и перекрытий одной из казарм в 2015 году. 

«Во-первых, там были выявлены некачественные материалы (цемент, бетон и т.д.), которые применялись при сооружении казармы еще в советское время. Во-вторых, эти работы производила неквалифицированная рабочая сила, а именно стройбат. Третья причина — естественная усталость конструкции здания на плавучей почве», — сказал Шаманов.  

Напомним, вечером 12 июля 2015 года в 242-м учебном центре ВДВ в поселке Светлый погибли 24 курсанта. В четырехэтажной казарме обрушились пролеты, когда в здании спали 337 военнослужащих.

Под завалами оказались 42 военнослужащих, 24 из них погибли. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой подобного рода в ВС РФ за последние годы.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Казармы в омском центре ВДВ достроят в 2017 году

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

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