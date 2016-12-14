Главой набсовета ВТБ избрали Сергея Дубинина

Главой наблюдательного совета ВТБ избран экс-председатель Банка России Сергей Дубинин.

Об этом сообщил глава банка Андрей Костин.

«Сегодня был избран Сергей Константинович Дубинин — человек известный, бывший председатель Центрального банка, который и раньше, в 1990-е годы, и уже в 2011–2014 годах возглавлял наблюдательный совет», — сказал Костин в эфире телеканала «Россия 24».

На этом посту Дубинин сменил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Напомним, Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября с поличным при получении взятки в $2 млн.

Экс-министр не признает своей вины, однако суд постановил отправить его под домашний арест до 15 января. Президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра с формулировкой «в связи с утратой доверия».

