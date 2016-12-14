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Судья впервые использовал видеоповтор для назначения пенальти

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи принял решение, которое войдет в историю футбола

В полуфинале клубного чемпионата мира «Атлетико Насьональ» — «Касима Антлерс» венгерский судья Виктор Кашшаи впервые воспользовался помощью видеоассистентов, чтобы определить, был ли фол в штрафной. Японский клуб в результате видеопросмотра получил право на пробитие пенальти, благодаря которому повел в счете. 

«Тестирование видеоповторов — исторический момент для футбола»

«Без ошибок арбитров футбол потеряет часть своей привлекательности»

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Судья впервые использовал видеоповтор для назначения пенальти

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи принял решение, которое войдет в историю футбола

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