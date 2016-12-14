Историко-литературный квартал в Орле признан памятником культуры РФ

В частности, там расположены дома-музеи писателей Тургенева и Бунина
Орловский историко-литературный квартал включен в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ. Достопримечательность признана объектом культурного наследия регионального значения, относящимся к XIX веку.
В границах квартала располагаются дома писателей-орловцев — Ивана Тургенева и Ивана Бунина, историка Тимофея Грановского и дом, где жил советский военачальник Михаил Ефремов.
Помимо зданий под охрану государства попадают сохранившийся культурный ландшафт, открытые пространства, цветовая гамма фасадов и даже традиции в использовании строительных и отделочных материалов.
Как сообщает InfoOrel.ru, особенно рады событию в музее И.С. Тургенева. Там надеялись, что признание территории квартала и его построек заповедным местом поможет полноценно отметить юбилей классика — 21 ноября 2018 года исполнится 200 лет со дня рождения писателя.