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Историко-литературный квартал в Орле признан памятником культуры РФ

В частности, там расположены дома-музеи писателей Тургенева и Бунина

Орловский историко-литературный квартал включен в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ. Достопримечательность признана объектом культурного наследия регионального значения, относящимся к XIX веку.

В границах квартала располагаются дома писателей-орловцев  Ивана Тургенева и Ивана Бунина, историка Тимофея Грановского и дом, где жил советский военачальник Михаил Ефремов.

Помимо зданий под охрану государства попадают сохранившийся культурный ландшафт, открытые пространства, цветовая гамма фасадов и даже традиции в использовании строительных и отделочных материалов.

Как сообщает InfoOrel.ru, особенно рады событию в музее И.С. Тургенева. Там надеялись, что признание территории квартала и его построек заповедным местом поможет полноценно отметить юбилей классика  21 ноября 2018 года исполнится 200 лет со дня рождения писателя.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Историко-литературный квартал в Орле признан памятником культуры РФ

В частности, там расположены дома-музеи писателей Тургенева и Бунина

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