Историко-литературный квартал в Орле признан памятником культуры РФ

Орловский историко-литературный квартал включен в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ. Достопримечательность признана объектом культурного наследия регионального значения, относящимся к XIX веку.

В границах квартала располагаются дома писателей-орловцев — Ивана Тургенева и Ивана Бунина, историка Тимофея Грановского и дом, где жил советский военачальник Михаил Ефремов.

Помимо зданий под охрану государства попадают сохранившийся культурный ландшафт, открытые пространства, цветовая гамма фасадов и даже традиции в использовании строительных и отделочных материалов.