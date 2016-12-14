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Берлин не исключает введения новых антироссийских санкций из-за Сирии

Власти Германии рассматривают все возможные варианты оказания давления на РФ

Власти Германии рассматривают все возможные варианты оказания давления на Россию в связи с ситуацией в Сирии. Об этом журналистам сообщил представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт.

Отвечая на вопрос о возможных новых антироссийских санкциях, Зайберт подчеркнул, что «следует рассматривать все возможные опции», передает «Интерфакс».

Зайберт также прокомментировал ситуацию в Алеппо, заявив, что оказание помощи людям должно оставаться приоритетом.

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Источник: на саммите ЕС обсудят продление санкций против РФ

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Берлин не исключает введения новых антироссийских санкций из-за Сирии

Власти Германии рассматривают все возможные варианты оказания давления на РФ

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